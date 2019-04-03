Первые обращения к врачам, связанные с укусами клещей, зафиксированы в Курганской области. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Зарегистрированы первые обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Во всех случаях укусы произошли на территории жилых дворов либо при заносе клещей домашними животными», — рассказали в ведомстве. Как пояснили «URA.RU» в Роспотребнадзоре, в медицинские учреждения обратились три жителя Целинного и Щучанского районов Зауралья. При этом только один пострадавший был привит от клещевого вирусного энцефалита.
Зауральцам советуют своевременно до начала дачного сезона провести обработку садовых участков от клещей и грызунов. Домашних животных после прогулок необходимо осматривать на наличие опасных кровососов, при этом присосавшегося клеща следует удалять только в перчатках и при помощи пинцета.
Если клещ обнаружен на человеке, нужно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для его удаления. В Кургане с укусами клещей принимают в травмпункте детской поликлиники и в больнице скорой медицинской помощи, в Шадринске — в городской больнице и городской детской больнице, в остальных населенных пунктах — в центральных районных больницах. Исследовать клещей на наличие возбудителей клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и других опасных заболеваний можно в Центре гигиены и эпидемиологии Курганской области.