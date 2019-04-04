Артюхов соберет журналистов на беседу в лучшем ресторане Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов решил провести первую свою большую встречу с представителями СМИ, но придумал для этого необычный формат. 5 апреля в Салехарде соберутся представители региональных и федеральных СМИ, которые так или иначе пишут о событиях, происходящих на Ямале.
Место встречи тоже будет необычным. Если экс-губернатор Дмитрий Кобылкин придерживался более официального стиля пресс-конференций в форме «вопрос-ответ», которые проходили в пресс-центрах или телестудиях, то Дмитрий Артюхов соберет представителей СМИ в самом известном ресторане Ямала «Панорама», который подвешен на стометровой высоте над мостом. Телекамеры пустят заснять только начало встречи, а после губернатор планирует час-полтора просто общаться с журналистами «без записи».
В правительстве обещают, что будут затронуты самые важные для регионы темы. Губернатор обязательно расскажет про «Северный широтный ход», сокращение аппарата чиновников в регионе, реформирование системы власти и свою кадровую политику. Встреча будет транслироваться на страницах Артюхова во «ВКонтакте» и Instagram.
Также в пресс-службе губернатора отмечают, что приглашены на мероприятие были не главреды СМИ, а журналисты, пишущие о регионе.