Стала известна судьба Антипинского НПЗ, заявившего о банкротстве

По заявлению руководства, 2000 сотрудников АНПЗ сохранят рабочие места Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Руководство Антипинского НПЗ (АНПЗ) заверило работников, что сокращений на предприятии не будет. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание 72.ru. 20 мая в арбитражный суд Тюменской области поступило заявление о признании завода, на котором трудится около 2000 человек, банкротом.

На встрече гендиректора предприятия Максима Андриасова с менеджментом завода было заявлено, что процедура банкротства никак не отразится на работниках. «Если задержки по зарплате и будут, то незначительные. Нефть (для переработки — прим. ред.) будет примерно через месяц или два», — пишет издание.

Представитель коллектива АНПЗ, депутат думы Тюмени Александр Гунбин в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что главной целью руководства предприятия является «сохранение коллектива и вывод завода из кризисного состояния». «Коллектив удовлетворен встречей и получил ответы на все поставленные вопросы», — заявил он.

Ранее агентство сообщало, что АНПЗ, долги которого превысили 346 млрд рублей, заявил о своей несостоятельности. 30 апреля предприятие прекратило переработку нефти, 16 мая стало известно, что «Транснефть» прекратило поставки сырья на завод.

Антипинский НПЗ — одно из крупнейших предприятий не только Тюменской области, но и всей России. Завод основан в 2004 году, сейчас его перерабатывающая мощность составляет 9 млн тонн нефти в год.