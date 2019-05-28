Пермякам, на дома которых рухнул строительный кран, нашли жилье

Жильцам разрушенных домов в Перми предоставят квартиры в маневренном фонде Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермском санатории разместили 13 из 15 человек, которые проживали в домах, пострадавших от падения башенного крана. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации Перми. Два человека отказались от пункта временного размещения.

«Людям предоставили горячее питание. Сегодня утром тех, кто изъявил желание, транспортом доставили на рабочие места или по другим делам», — сообщил глава администрации Дзержинского района Перми Александр Стяжкин. В планах мэрии уже до 29 мая решить вопрос о предоставлении людям жилья из маневренного фонда города или другой жилплощади.

Судьба пострадавших строений будет определена после обследования конструкций — как домов, так и рухнувшего крана. Ростехнадзор начал проверку действий собственника крана. Следователи регионального управления следственного комитета России также начали доследственную проверку, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

«URA.RU» рассказывало, что 27 мая в вечернее время на ул. Решетникова, 17 рухнул башенный кран. В результате падения пострадала крановщица, которая находилась в кабине. Женщину с переломами доставили в больницу. Также был частично разрушен одноэтажный деревянный дом и автомобиль. Стрела крана упала в одном-двух метрах от многоэтажного дома на спортивную площадку. По сообщениям очевидцев буквально за пять минут до падения на площадке проходила тренировка одной из местных детских спортивных школ.