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Строительный кран рухнул на дом в Перми. ФОТО, ВИДЕО

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 19:50
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Виды города. Екатеринбург, подъемный кран, пешеходный переход, дорожный знак
Строительный кран упал в ПермиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Строительный кран упал в Перми на ул. Решетникова, 17, из-за сильных порывов ветра. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Да, действительно, произошло падение строительного крана. Информацию о жертвах пока не подтверждаем. Выясняем обстоятельства случившегося», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления МЧС.

По адресу происшествия строительство ЖК «Бавария» осуществляет строительная группа «Развитие». «Мне ничего про это неизвестно. До нас такую информацию не доводили. Я не знаю про падение», — сообщила «URA.RU» руководитель отдела недвижимости компании Эльвира Мухутдинова.

«Упала стрела на спортивную площадку. За пять минут до падения тут была тренировка детей из местной спортивной школы. Заморосил дождь и они ушли, всё упало», — рассказали «URA.RU» очевидцы.

Инцидент прокомментировал Александр Стяжкин, глава администрации Дзержинского района Перми. «При падении башенного крана пострадало три частных дома, в которых проживали 15 человек, из которых трое детей. Одну женщину, не жительницу этих домов, доставили в медицинское учреждение. Сейчас разворачивается пункт временного размещения, всем необходимым жители будут обеспечены», — отметил Стяжкин.

Фото: telegram-канал «СоленыУши»
Фото: telegram-канал «Permalion»

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