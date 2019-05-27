Строительный кран упал в Перми на ул. Решетникова, 17, из-за сильных порывов ветра. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Да, действительно, произошло падение строительного крана. Информацию о жертвах пока не подтверждаем. Выясняем обстоятельства случившегося», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления МЧС.
По адресу происшествия строительство ЖК «Бавария» осуществляет строительная группа «Развитие». «Мне ничего про это неизвестно. До нас такую информацию не доводили. Я не знаю про падение», — сообщила «URA.RU» руководитель отдела недвижимости компании Эльвира Мухутдинова.
«Упала стрела на спортивную площадку. За пять минут до падения тут была тренировка детей из местной спортивной школы. Заморосил дождь и они ушли, всё упало», — рассказали «URA.RU» очевидцы.
Инцидент прокомментировал Александр Стяжкин, глава администрации Дзержинского района Перми. «При падении башенного крана пострадало три частных дома, в которых проживали 15 человек, из которых трое детей. Одну женщину, не жительницу этих домов, доставили в медицинское учреждение. Сейчас разворачивается пункт временного размещения, всем необходимым жители будут обеспечены», — отметил Стяжкин.