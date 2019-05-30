29 мая 2019
28 мая 2019
27 мая 2019

В Зауралье закроют школы, где дети ходят в туалет на улицу

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 11:47
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., туалет на улице, затапливаемая территория
Восемь зауральских школ оборудованы только уличными туалетамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области остается восемь сельских школ, где детям приходится ходить в туалет на улицу. Для решения этой проблемы такие учебные заведения планируется закрыть, сообщила на пресс-конференции замдиректора регионального департамента образования Елена Ситникова.

«На сегодняшний день их (школ без теплых туалетов, — прим. ред.) восемь. Три из них практически прекращают свое существование. Там небольшие филиалы с количеством детей 10-12 человек», — рассказала Ситникова, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU». Она добавила, что это самое оптимальное решение: «Вкладывать большие деньги в оборудование теплых туалетов в условиях протекающей крыши и старого здания школы — не совсем разумно и целесообразно».

В соответствии с «дорожной картой», ликвидировать в школах уличные туалеты необходимо к 1 сентября 2020 года. «Работаем над этим вопросом. Он на контроле и министерства, и президента. Конечно, это нонсенс, когда дети ходят в туалет на улицу», — заявила Ситникова. Она подчеркнула, что детей будут возить в базовые школы. При этом большинство филиалов только приостановят свою работу — если появится больше детей, они могут вновь начать функционировать.

Чиновница также рассказала о перегибах, которые порой встречаются в школах, оборудованных теплыми туалетами: «Там, где нет центральной канализации, и нужно септик вывозить, находятся „мудрые“ руководители, которые открывают теплый туалет только в холодное время года. Это есть, мы с этим боремся».

Ранее «URA.RU» сообщало, что родители учеников из деревни Логоушка Кетовского района возмущались закрытием малокомплектной школы из-за отсутствия теплого туалета. Им не понравилось, что семилетним малышам придется ездить на учебу в поселок Введенское. В сентябре 2018 года вопрос теплых туалетов поднимал экс-прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Он заявлял, что ими не оборудованы 15 зауральских школ.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...