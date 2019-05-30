В Зауралье закроют школы, где дети ходят в туалет на улицу

В Курганской области остается восемь сельских школ, где детям приходится ходить в туалет на улицу. Для решения этой проблемы такие учебные заведения планируется закрыть, сообщила на пресс-конференции замдиректора регионального департамента образования Елена Ситникова.
«На сегодняшний день их (школ без теплых туалетов, — прим. ред.) восемь. Три из них практически прекращают свое существование. Там небольшие филиалы с количеством детей 10-12 человек», — рассказала Ситникова, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU». Она добавила, что это самое оптимальное решение: «Вкладывать большие деньги в оборудование теплых туалетов в условиях протекающей крыши и старого здания школы — не совсем разумно и целесообразно».
В соответствии с «дорожной картой», ликвидировать в школах уличные туалеты необходимо к 1 сентября 2020 года. «Работаем над этим вопросом. Он на контроле и министерства, и президента. Конечно, это нонсенс, когда дети ходят в туалет на улицу», — заявила Ситникова. Она подчеркнула, что детей будут возить в базовые школы. При этом большинство филиалов только приостановят свою работу — если появится больше детей, они могут вновь начать функционировать.
Чиновница также рассказала о перегибах, которые порой встречаются в школах, оборудованных теплыми туалетами: «Там, где нет центральной канализации, и нужно септик вывозить, находятся „мудрые“ руководители, которые открывают теплый туалет только в холодное время года. Это есть, мы с этим боремся».
Ранее «URA.RU» сообщало, что родители учеников из деревни Логоушка Кетовского района возмущались закрытием малокомплектной школы из-за отсутствия теплого туалета. Им не понравилось, что семилетним малышам придется ездить на учебу в поселок Введенское. В сентябре 2018 года вопрос теплых туалетов поднимал экс-прокурор Курганской области Игорь Ткачев. Он заявлял, что ими не оборудованы 15 зауральских школ.