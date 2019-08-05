В курганской колонии заключенных-рецидивистов заставили смеяться, чтобы избежать суицида

Смехотерапию для профилактики суицидов и случаев членовредительства среди осужденных стали применять психологи исправительной колонии №6 в Курганской области, предназначенной для отбывания наказания рецидивистами. Психологи заявляют, что смех может способствовать «духовной эволюции», сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УФСИН.
«Коррекционная программа с использованием метода смехотерапии способна стабилизировать эмоциональное состояние осужденных и предупредить возможность рецидива совершения членовредительства и суицида», — пояснили в ведомстве. «Именно смех, умение человека смеяться, является одним из важных качеств, одним из условий, необходимых для его духовной эволюции», — заявила старший психолог зауральской колонии Ирина Шевченко.
В настоящее время в колонии отбывают наказание более полутора тысяч осужденных-рецидивистов, большинство из них — за тяжкие и особо тяжкие преступления. В смехотерапии принимают участие 25 заключенных, состоящих на профилактическом учете как склонные к совершению суицида и членовредительству. «Пока такая методика применяется только в ИК №6. Это инициатива психологов. В других колониях используют разные методики. Например, часто применяют песочную терапию», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы УФСИН по Курганской области Руслан Бурсин.