Женщина ожидала главу Ямала Дмитрия Артюхова (на фото слева), чтобы рассказать о своих проблемах Фото: Елена Федорова © URA.RU

Жители поселка Пангоды (ЯНАО) обратились с личными просьбами к губернатору Дмитрию Артюхову во время его визита в населенный пункт. Одна из женщин несколько часов ждала губернатора у кафе, чтобы пообщаться с ним. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Сейчас губернатор ездит по округу на Lada XRAY и сообщает о своем маршруте в соцсетях. Артюхов зашел в придорожное кафе перед заездом в поселок, чтобы купить кофе. «Люди поджидают его в населенных пунктах. Татьяна — жительница Пангоды — ждала Артюхова несколько часов у придорожного кафе. Она — волонтер, зашла с темой поддержки местного приюта для бездомных животных», — рассказал собеседник. По его словам, женщина также поделилась проблемами, касающимися поездок на маршрутках и затопления квартиры.

Уже в самом поселке Артюхова встретила женщина, чья семья не может встать в очередь на получение жилья в рамках программы переселения. Еще одна жительница поселка ему писала об отсутствии детской площадки. Он поручил главе поселка Игорю Ярошу заняться вопросом.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» подтвердили, что Артюхову удалось пообщаться с жителями поселка, которые подходили к нему на улице. «Некоторые фотографировались, передавали свои просьбы, кто-то благодарил. Там, где проблемы поднимаются, сразу задает вопросы замам, руководителям департаментов или главам, которые находятся в поездке как раз для этого», — уточнили в правительстве.