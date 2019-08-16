Вице-премьера Силуанова удивили в Кургане тем, что российские таксисты вынуждены нарушать закон

Антон Силуанов узнал в Кургане, что многие таксисты работают нелегально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство таксистов в России работают нелегально, приобретая разрешение на «черном рынке». Такую проблему подняли на встрече курганских бизнесменов с первым вице-премьером российского правительства Антоном Силуановым представители сервиса заказа такси «Максим».

«В России 93-97% перевозок оказываются самозанятыми гражданами. Такие перевозчики работают нелегально, не платят налоги и вынуждены ежемесячно приобретать на „черном рынке“ разрешение стоимостью от тысячи рублей», — рассказал юрист сервиса «Максим» Станислав Маковеев-Гартунг. Причиной проблемы он видит правовой пробел: законодательство о такси создавалось, когда еще не существовало института самозанятых, новый законопроект, внесенный в Госдуму, также не учитывает их.

«Это ключевой вопрос для рынка такси. Мы предлагаем собственную концепцию его развития», — заявил Маковеев-Гартунг, попросив у Силуанова поддержку. Отвечая на уточняющий вопрос вице-премьера, он пояснил, что сейчас в стране специально создаются юридические лица, так называемые «подключашки», через которых большинство таксистов легализуются, но только формально. «Странно вообще законы действуют, да?» — удивился Силуанов.

«Вопрос с самозанятыми в такси в последний год активно обсуждается», — подтвердил присутствовавший на заседании представитель Минтранса. Он добавил, что есть обратная сторона, которая касается безопасности: «Многие сомневаются, нужно ли возвращаться очень легкому доступу к перевозкам». Силуанов поручил Минтрансу проработать поднятый вопрос, обратив особое внимание на безопасность пассажиров.

Антон Силуанов встретился с представителями зауральского бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU