На Ямале дети с пороком сердца год не могут сдать анализы

В больнице отметили, что в начале осени очередь будет двигаться быстрее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети с пороком сердца в Надыме (ЯНАО) не могут пройти необходимые исследования в районной больнице. Об этом местные жители сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте».

«Что происходит с УЗИ кабинетом в детской поликлинике? Ребенок с пороком сердца, проверять сердце необходимо каждые полгода. Но сделать это невозможно! Уже почти год, а именно 10 месяцев ребенок ждет талон!» — отметил анонимный пользователь.

В комментариях под публикацией пользователи поддержали автора. «Мы тоже ждем талон, нам скоро год будет», — отметила Гуля Авытова. «И не говорите. Как эта дичь уже заколебала», — возмутилась Катерина Морен. «Тоже еле записалась в очередь с ребенком. Сказали, буду ждать очень долго», — написала Лера Секнина.

В районной больнице «URA.RU» сообщили, что из-за сезона отпусков до начала сентября в учреждении работает один врач УЗИ-диагностики. «Он специализируется на исследованиях сердца, что и вызывает затруднение при распределении талонов. При этом, в случае необходимости проведения экстренного обследования, вопрос решается в индивидуальном порядке. С выходом второго специалиста из отпуска УЗИ исследования детей с пороком сердца возобновятся в штатном режиме», — уточнили в больнице.

Порок сердца — болезнь сердечных клапанов, при которых орган начинает работать неправильно. В результате изменений наступает нарушение кровотока сердца.