Антипинский НПЗ получил неожиданный иск

Акционерное общество «Новый поток» подало в суд на свой бывший актив — Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.
Причина иска пока не называется, сумма составляет 37,8 млн рублей. Месяц назад компания подала в суд еще на одно нефтегазовое предприятие, ранее входившее в группу компаний «Новый поток» — Афипский НПЗ. С него бывший партнер требует 48,2 млн рублей.
«Без комментариев», — ответили в компании «Новый поток» на вопрос о причине иска. Оперативного комментария получить в Антипинском НПЗ не получилось.
«Новый поток» владел АНПЗ вплоть до весны этого года. Завод, испытывавший серьезные перебои с поставкой сырья, остановил работу. После этого актив в мае перешел под контроль Сбербанка, работа на нем была возобновлена в конце июля этого года. Новое руководство предприятия винит во всех проблемах бывших владельцев.
Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров обвиняется в мошенничестве и находится сейчас под арестом. Экс-директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко обвиняется сразу по двум уголовным делам и находится в международном розыске.