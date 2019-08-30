Мэр Златоуста спешит исполнить поручения губернатора, чтобы избежать отставки

Мэр Вячеслав Жилин решил бороться до конца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недоделки на объектах биатлонного центра имени Ишмуратовой, возмутившие врио губернатора Алексея Текслера при визите в Златоуст, исправят за два месяца. Газопровод в поселок Закаменка, из-за которого выходят на митинги жители, предполагается запустить 1 сентября. Об этом сообщили «URA.RU» 30 августа в администрации города.

«Недочеты на стадионе будут исправлены за два месяца. Срок согласован с подрядчиками», — заявил агентству глава городского спортуправления Павел Накоряков. Советник мэра Златоуста Юлия Прокопьева сообщила «URA.RU», что строителям газопровода направили письмо, чтобы они с 1 сентября пустили газ в Закаменку. «Специалисты считают, что это возможно. Остальные вопросы с мэрией подрядчик может урегулировать в судебном порядке», — резюмировала Прокопьева.

«Фактически своим предложением Вячеслав Жилин (мэр — прим. ред.) признал, что контракт в техническом отношении исполнен и объект безопасен в эксплуатации. Но контракт предполагает оплату работ по факту, а не „выгрызание“ денег в судах. Если Жилин этого не исполнит, так сделает другой мэр — судя по всему, ждать недолго. И через пару дней газ будет в поселке», — заявил на это гендиректор компании-подрядчика «Златгазстрой» Гамалетдин Агзамов.

Газопровод в поселок Закаменский, который из-за конфликта мэрии и «Златгазстроя» простаивает уже два года, стал одной из болевых точек, обсуждавшихся на пятичасовой встрече златоустовцев и главы региона. Спорткомплекс, который обещают «вот-вот» сдать, по мнению Текслера выглядит так, «как будто ему уже сто лет». Глава региона предложил Жилину подать в отставку, тот отказался — теперь в городе проведут опрос о доверии главе.

Так выглядят объекты биатлонного центра, который предполагалось сдать в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU