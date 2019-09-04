Когда Александр Высокинский подошел к своему креслу, оно оказалось занято Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский из-за досадной организационной ошибки едва не остался без места в зале на прошедшей «Встрече выпускников КВН» в «Екатеринбург-Экспо». Директор выставочного центра Игорь Данилов рассказал «URA.RU», что перед тем, как глава города подошел к своему креслу, на это место случайно посадили другого зрителя.

Накануне в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» прошло КВН-шоу с участием «Уральских пельменей». Как сообщало «URA.RU», его посетили ключевые свердловские политики, в том числе Александр Высокинский. Правда, когда глава города нашел свое кресло, оно оказалось занято. Директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов несколько минут кричал на кого-то по телефону, прежде чем усадить почетного гостя (развитие событий можно пронаблюдать в фотогалерее ниже).

«По статистике, на концерты по тем или иным причинам не приходит около 2% людей, купивших билеты. КВН не допускает того, чтобы места в зале пустовали, поэтому у них есть много приглашенных гостей, которые заполняют пробелы. Мы с группой политиков заходили в зал перед самым началом шоу, когда пустые места уже были заняты. Мы должны были держать резерв, но, как бывает, кто-то отвернулся, место заняли, и сложилась неловкая ситуация», — впоследствии объяснил «URA.RU» Игорь Данилов.

По словам руководителя «Екатеринбург-Экспо», зрителя, занявшего кресло Высокинского, пересадили в другую часть зала, и мэр спокойно досмотрел концерт на своем месте и остался доволен.

Игорь Данилов был сильно разозлен ситуацией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэру активно помогали найти место в зале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некоторое время глава города даже провел в дальнем углу зала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но в итоге Александр Высокинский вернулся на второй ряд Фото: Сергей Дианов

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Уральские пельмени» выступали на концерте без своих звезд Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова, зато их состав усилил шоумен Сергей Светлаков. Перед концертом гендиректор телеканала СТС Вячеслав Мугуров прокомментировал раскол в коллективе.