«Уральские пельмени» спустя годы вновь выступили на КВН-сцене Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

«Уральские пельмени» выступили на шоу «Встреча выпускников КВН», которое 3 сентября проходило в конгресс-холле в «Екатеринбург Экспо». Помимо коллектива свердловских юмористов, выступавших без своих ключевых звезд Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова, в шоу приняли участие известные команды «Город Пятигорск» и «Сборная Камызяковского края по КВН».

Ведущий концерта основатель КВН Александр Масляков перед выступлениями юмористов объяснил выбор команд — это те, кто оставил значимый след в истории «Клуба веселых и находчивых». »«Уральские пельмени — чемпион КВН 2000 года! Страшно подумать, последние чемпионы 20 века! — анонсировал появление «Пельменей» Масляков. — Команды собрались вновь выйти на КВН-сцену, а для этого им пришлось пройти сложный и тернистый путь подготовки к игре».

На сцене команды шутили про митинги в сквере у театра драмы, московские протесты, «Ельцин Центр», пенсионную реформу. В составе «Уральских пельменей» выступил бывший участник коллектива, шоумен Сергей Светлаков. В образе Славика из шоу «Наша Russia» он отправился с членом жюри Михаилом Галустяном «клеить девчонок» с вопросом: «Ты за храм или за сквер».

За выступлениями юмористов следили и уральские VIP. Например, в первом ряду сидели свердловский губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Интересная деталь — перед концертом политики заблудились в коридорах конгресс-холла и случайно наткнулись на группу журналистов. «Очень рад здесь всех видеть», — прокомментировал событие по просьбе «URA.RU» Куйвашев.

Также в зале присутствовал кандидат в Госдуму Антон Шипулин, спикер Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, вице-губернатор Павел Креков, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Последний, кстати, с трудом нашел себе место в зале перед началом концерта. Когда глава города искал свое кресло, оно оказалось занято. Директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов несколько минут кричал на кого-то по телефону, прежде чем предоставить мэру другое место.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Андрей Рожков и Вячеслав Мясников из «Пельменей» отказались участвовать в концерте. Гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов в беседе с агентством признался, что сожалеет об отсутствии артистов.

«Встречу выпускников» провел бессменный ведущий КВН Александр Масляков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Александр Высокинский с трудом нашел себе место в зале Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Посмотреть на выступления юмористов пришли свердловский губернатор Евгений Куйвашев… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…и полпред президента в УрФО Николай Цуканов Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сборная Камызякского края», по словам Александра Маслякова, оставила значимый след в истории КВН Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU