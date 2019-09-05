Глава Ямала рассказал о выполнении спецпоручения Путина

Во время доклада Дмитрий Артюхов отметил необходимость поддержки инвесторов в Арктической зоне Фото: управление пресс-службы губернатора ЯНАО

Для инвесторов на Ямале установили минимальные налоги. Об этом говорится в докладе главы региона Дмитрия Артюхова, с которым он выступил 5 сентября на Восточном экономическом форуме.

Задание по разработке федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны президент России Владимир Путин дал в апреле 2019 года.

«Мы всецело поддерживаем меры, связанные с развитием малого и среднего бизнеса. У себя в регионе мы на минимальном уровне закрепили основные налоги», — отметил Артюхов. По его словам, инвесторы могут нуждаться в различных видах поддержки: налоговых льготах, инфраструктуры, оборудования.

Во время выступления губернатор затронул тему законов, создающих сложности для регионов Арктики. «Нормы создаются для всей страны, иногда в наших специфических условиях их корректировка могла бы помочь нам высвободить дополнительные ресурсы», — подчеркнул губернатор.

В дискуссии «Законодательное обеспечение развития Арктики» также участвовали директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, представители Совфеда и Госдумы, замминистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Последний также высказался о значимости закона для Арктики: «Законопроект позволит поддержать новые проекты, в том числе в области сжиженного природного газа и нефтехимии, которые без этой поддержки просто не будут реализованы. Также разработанная система льгот будет способствовать увеличению загрузки Северного морского пути».