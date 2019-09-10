Экстренно расселенный дом в Тюмени построен с серьезными нарушениями

Изменения в конструкциях дома стали критическими (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дом на улице Ставропольской, 1, который 9 сентября в срочном порядке расселяла администрация Тюмени из-за угрозы обрушения, был изначально возведен с серьезными нарушениями. Об этом «URA.RU» рассказал заместитель главы Тюмени Павел Перевалов.

«При строительстве дома в 1977 году были допущены серьезные нарушения технологии. Фундамент заложен на водонасыщенных грунтах с низкой несущей способностью. Кроме того, в кладке стен отсутствует армировочная кладочная сетка. Этого категорически нельзя делать при строительстве из силикатного кирпича. Есть и множество других нарушений», — отметил он.

Серьезные нарушения привели к тому, что дом с течением времени начал медленно разрушаться. Из-за перекоса фундамента пострадала конструкция дома, кладка стен — она отваливалась большими кусками. Когда изменения стали критическими и их заметила управляющая компания дома, она обратились в департамент ЖКХ за помощью. На решение вопроса о переселении ушло два дня.

В многоэтажке расположены 152 квартиры, в которых зарегистрированы 240 человек. Все они получат компенсацию за временный съем жилья, средства будут переводиться за квартал вперед.

Тем, кто проживал на Ставропольской по договору соцнайма, будет предложена другая квартира. Собственникам выплатят компенсацию в размере выкупной стоимости жилья, которую определит независимая оценка. Весь процесс займет примерно год.