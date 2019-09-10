В доме обнаружены трещины в стене Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дом №1 на улице Ставропольской в Тюмени признан негодным для проживания из-за критических нарушений в конструкции. Вечером 9 сентября оттуда экстренно выселены жильцы. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Тюмени.

«9 сентября была проведена встреча с жильцами, после чего им была дана возможность забрать вещи первой необходимости и покинуть дом. Большинство людей переселилось к родственникам, остальные временно поселены в гостинице „Колос“», — рассказали в мэрии. Сроки сноса дома пока не называются.

Часть переселенцев оказалась недовольна срочной эвакуацией. «Дали два часа на сборы!» — написала в паблике «Тюмень — наш дом!» пользователь с ником Индира Закировна. В мэрии заверили, что люди могут посетить дом и забрать свои вещи, но под контролем специалистов, чтобы исключить несчастный случай. В доме обнаружен высокий уровень грунтовых вод, а по стенам пошли трещины.

В мэрии сообщили, жильцам будет компенсироваться стоимость временного найма жилья. Затем специалисты проведут оценку оставленных людьми квартир, и тюменцы получат компенсацию. Точное количество эвакуированных жителей в администрации назвать затруднились, но, по данным портала «Реформа ЖКХ», в доме 161 квартира.

Фото: администрация Тюмени