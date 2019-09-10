09 сентября 2019
08 сентября 2019

В Кургане устроят праздник ради иностранца с НТВ

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В Кургане ждут съемочную группу НТВ во главе с англичанином Джонном УорреномФото: Олег Черных © URA.RU

В Кургане ищут желающих принять участие в массовке, имитирующей городской фестиваль. Атмосферу праздника необходимо воссоздать для съемок передачи «Поедем поедим», которая выходит на канале НТВ с телеведущим Джонном Уорреном.

«16 сентября в 14.00 для съемок передачи потребуется массовка — 20 человек, чтобы прокатиться в курганском „поющем автобусе“, и 17 сентября в 12.00 — 50 человек для организации массового празднования на Троицкой площади (в первоначальной версии — для „имитации фестиваля“, но эту фразу быстро исправили, — прим.ред.)», — сообщается в группе «Туризм и отдых в Курганской области» во «ВКонтакте», которую ведут зауральские власти. Съемочная группа будет работать в регионе несколько дней: «Влюбленный в Россию англичанин Джонн Уоррен посетит областной центр, „Мертвое море“ Курганской области, отведает шадринского гуся».

Начальник отдела развития туризма регионального департамента экономического развития Марина Щербакова подтвердила «URA.RU», что в Зауралье ждут съемочную группу НТВ. «Они будут работать в Курганской области с 16 по 20 сентября. Будет много локаций. Пока нет конкретной информации, но это будут самые уникальные объекты региона», — рассказала Щербакова. Предложение приехать исходило от властей Зауралья.

Этим летом на Троицкой площади Кургана прошло несколько масштабных праздников, в том числе гастрономический фестиваль «День сырка», во время которого на «Вкусную карту России» внесли новое блюдо — сырок горячего копчения по-кургански. Проект «Поедем, поедим!» посвящен путешествиям, во время которых ведущий знакомится с представителями необычных профессий, малочисленных народов, а также пробует местную еду и готовит блюда национальной кухни.

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