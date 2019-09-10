В Кургане устроят праздник ради иностранца с НТВ

В Кургане ищут желающих принять участие в массовке, имитирующей городской фестиваль. Атмосферу праздника необходимо воссоздать для съемок передачи «Поедем поедим», которая выходит на канале НТВ с телеведущим Джонном Уорреном.
«16 сентября в 14.00 для съемок передачи потребуется массовка — 20 человек, чтобы прокатиться в курганском „поющем автобусе“, и 17 сентября в 12.00 — 50 человек для организации массового празднования на Троицкой площади (в первоначальной версии — для „имитации фестиваля“, но эту фразу быстро исправили, — прим.ред.)», — сообщается в группе «Туризм и отдых в Курганской области» во «ВКонтакте», которую ведут зауральские власти. Съемочная группа будет работать в регионе несколько дней: «Влюбленный в Россию англичанин Джонн Уоррен посетит областной центр, „Мертвое море“ Курганской области, отведает шадринского гуся».
Начальник отдела развития туризма регионального департамента экономического развития Марина Щербакова подтвердила «URA.RU», что в Зауралье ждут съемочную группу НТВ. «Они будут работать в Курганской области с 16 по 20 сентября. Будет много локаций. Пока нет конкретной информации, но это будут самые уникальные объекты региона», — рассказала Щербакова. Предложение приехать исходило от властей Зауралья.
Этим летом на Троицкой площади Кургана прошло несколько масштабных праздников, в том числе гастрономический фестиваль «День сырка», во время которого на «Вкусную карту России» внесли новое блюдо — сырок горячего копчения по-кургански. Проект «Поедем, поедим!» посвящен путешествиям, во время которых ведущий знакомится с представителями необычных профессий, малочисленных народов, а также пробует местную еду и готовит блюда национальной кухни.