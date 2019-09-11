Семья «шпиона в Кремле» в спешке покинула свой дом

Россияне покинули дом, как только увидели журналиста американского СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Семья Олега Смоленкова, возможно являющегося американским шпионом, покинула свой дом в городе Стаффорд (США), увидев корреспондента одного из американских изданий. О спешном отъезде россиян рассказал их сосед Грег Талли.

«Русская семья увидела его, вошла в дом и спустя 15 секунд уехала на обеих машинах. И на этом все», — передает слова Талли РИА «Новости». Американец также рассказал, что сам узнал о ситуации от журналиста, который накануне обходил всех соседей россиян, чтобы получить от них какую-нибудь информацию.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Также появилась информация, что американский агент покинул страну из-за ошибки главы государства Дональда Трампа, однако в ЦРУ и Госдепартаменте США такую версию опровергли.

С момента появления информации имя агента не оглашалось. Однако чуть позже СМИ сообщили, что шпионом может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Как предполагают собеседники «URA.RU», человека, которого подозревают в шпионаже, перевезут в секретное убежище, предоставят ему максимальные меры безопасности, а также сделают пластическую операцию.