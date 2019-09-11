10 сентября 2019
09 сентября 2019

В Кургане разбитый участок дороги в центре пообещали отремонтировать к 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд инспекции ОНФ по дорогам Кургана, ямы в асфальте, убитая дорога
Дорога давно нуждается в ремонтеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане разбитый участок дороги по улице Кирова капитально отремонтируют лишь в 2022 году. Об этом заявил директор департамента развития городского хозяйства курганской мэрии Вадим Лютиков во время объезда проблемных участков в рамках визита делегации проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Речь идет об участке улицы от Коли Мяготина до Станционной, который давно нуждается в ремонте. «Ситуация оценивается как аварийная», — признал Лютиков. Однако он сообщил, что в текущем году пройдет лишь ямочный ремонт. «Зайдем локально обеспечим безопасность дорожного движения в местах разрушения», — объяснил он. По словам чиновника, комплексный ремонт дороги будет проведен только после перекладки коммуникаций под асфальтом. «Отремонтируем инженерные сети города. В дальнейшем в рамках „Безопасных и качественных автомобильных дорог“ она стоит у нас в графике. Ориентир — 2022 год. Возможно, что ее отремонтируют раньше», — уточнил Лютиков.

Ранее городская прокуратура обратилась с иском к администрации города с требованием выполнить ремонт этого участка.

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