В Кургане разбитый участок дороги в центре пообещали отремонтировать к 2022 году

В Кургане разбитый участок дороги по улице Кирова капитально отремонтируют лишь в 2022 году. Об этом заявил директор департамента развития городского хозяйства курганской мэрии Вадим Лютиков во время объезда проблемных участков в рамках визита делегации проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».
Речь идет об участке улицы от Коли Мяготина до Станционной, который давно нуждается в ремонте. «Ситуация оценивается как аварийная», — признал Лютиков. Однако он сообщил, что в текущем году пройдет лишь ямочный ремонт. «Зайдем локально обеспечим безопасность дорожного движения в местах разрушения», — объяснил он. По словам чиновника, комплексный ремонт дороги будет проведен только после перекладки коммуникаций под асфальтом. «Отремонтируем инженерные сети города. В дальнейшем в рамках „Безопасных и качественных автомобильных дорог“ она стоит у нас в графике. Ориентир — 2022 год. Возможно, что ее отремонтируют раньше», — уточнил Лютиков.
Ранее городская прокуратура обратилась с иском к администрации города с требованием выполнить ремонт этого участка.