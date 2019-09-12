«Шпион в Кремле» имел доступ к сведениям под грифом «совершенно секретно»

У предполагаемого шпиона был второй по важности «допуск секретности» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Олег Смоленков, которого считают американским шпионом, имел доступ к «совершенно секретным» сведениям и мог передавать их американским властям. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, связанный с местом работы предполагаемого шпиона.

«Олег Смоленков имел так называемый „второй допуск секретности“ — то есть, находясь на госслужбе, он мог легально знакомиться со служебными документами, имеющими гриф „Совершенно секретно“», — утверждает издание. В российском законодательстве есть три уровня допуска к секретным сведениям — Смоленков обладал вторым по важности.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Также появилась информация, что американский агент покинул страну из-за ошибки главы государства Дональда Трампа, однако в ЦРУ и Госдепартаменте США такую версию опровергли.

С момента появления информации имя агента не оглашалось. Однако чуть позже СМИ сообщили, что шпионом может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Позднее появилась информацияи, что Смоленков имел доступ к информации российских спецслужб. В Кремле сообщили, что они не знают о допусках, которые были у предполагаемого шпиона.