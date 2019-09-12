Челябинский клан на глазах мэра взял под контроль крупнейший в городе район

Илья Мительман взял контроль над Курчатовским районом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда вице-спикера гордумы Ильи Мительмана получила квоту в три депутата думы нового созыва и пост будущего спикера Курчатовского райсовета, крупнейшего в Челябинске района. Это решение принял политсовет местного отделения «Единой России», на который приезжали отец народного избранника, депутат Заксобрания региона Семен Мительман и мэр Наталья Котова, сообщил «URA.RU» участник заседания.

Пост спикера райсовета в новом созыве получит Винера Давлетханова. В гордуму по квоте Мительмана проходят он сам, Татьяна Чилимская и Дмитрий Григорчик (избрался от «Справедливой России»). Компанию им составят самостоятельные «игроки» Сергей Селещук и Александр Драганер. Глава строительного холдинга Александр Букреев добился, чтобы вместо него в гордуму прошел топ-менеджер его строительной компании «Легион» Иван Клушин. Пока еще действующий спикер райсовета Вячеслав Ершов получил лишь одного человека в думе — Эмиля Абубакирова.

«Ершов еще утром приезжал к [спикеру ЗСО и лидеру регионального отделения „ЕР“] Владимиру Мякушу, и все было нормально. После этого неожиданно приехал его зам Мительман-старший вместе с Котовой. Ершова отстранили от ведения заседания политсовета. Мительман-старший сам его вел. Ершову оставили только человека в гордуме», — рассказал собеседник агентства.

Теперь решение политсовета предстоит утвердить на заседании конференции местного отделения «ЕР». Дума формируется из 49 человек, по семь от каждого района. Накануне состоялись заседания политсоветов в Ленинском, Металлургическом, Калининском, Центральном, Советском и Тракторозаводском районах.