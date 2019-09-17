Начальник свердловской полиции Мешков начал службу со встречи с главными политиками региона

Нового начальника ГУ МВД по Свердловской области представили коллективу. 55-летний генерал-майор Александр Мешков вступил в должность, которая оставалась вакантной на протяжении целого года.
По данным «URA.RU», первым на представлении Мешкова выступил первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник Александр Горовой. После него взяли слово политики: с приветственными словами выступили полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на мероприятии присутствовала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
После Александр Мешков выступил с кратким ответным словом, отметив важность задач, которые стоят перед гарнизоном. В ходе представления генерал-майора не упоминалось о том, что главк проработал без постоянного руководителя около года.
Как ранее сообщало «URA.RU», с 4 октября 2018 года в области не было постоянного полицейского руководителя. Генерал-лейтенант Михаил Бородин по ротации был направлен в Воронеж. На протяжении года по очереди временно исполняли обязанности главы свердловской полиции генерал-майоры Петр Кривегин и Владимир Миронов. 9 сентября указом президента начальником ГУ МВД по Свердловской области был назначен Александр Мешков, ранее работавший в Астраханской области. Мешков прилетел в Екатеринбург из Москвы 16 сентября.