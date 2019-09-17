В столице Ямала определились, кто будет решать судьбу мэра

Депутаты Салехарда (ЯНАО) согласовали окончательный список конкурсной комиссии от муниципалитета по отбору кандидатов на посты главы города. Решение было принято на первом заседании вновь избранной думы 17 сентября, сообщил источник «URA.RU».
В состав конкурсной комиссии от муниципалитета вошли Вадим Кугаевский, Лариса Цупикова и Александр Пизняк. Они вместе с вице-губернатором Ямала Ириной Соколовой, замгубернатора Аркадием Бессоновым и директором окружного департамента внутренней политики Сергеем Климентьевым будут отбирать кандидатов на пост главы столицы округа.
Народные избранники также выбрали нового спикера гордумы. Собеседник агентства отметил, что им стал Владимир Мартынюк. Ранее такое развитие событий прогнозировало «URA.RU». «Его предложила фракция [„Единая Россия“]. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру», — отметил инсайдер.
В гордуме корреспонденту «URA.RU» оперативный комментарий получить не удалось.
Представителей окружной власти ранее назначил губернатор Дмитрий Артюхов. Сейчас мэром столицы Ямала является Иван Кононенко. Список конкурсных комиссий по отбору кандидатов на пост мэра от Лабытнанги и Ноябрьска депутаты гордум утвердили 16 сентября на первых заседаниях.