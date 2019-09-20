В Зауралье снизились смертность и миграция, но жители все равно убывают

Курганцы стали реже переезжать в другие города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области продолжает уменьшаться численность населения несмотря на то, что смертность и миграция снижаются. По данным Свердловскстата, на 1 августа в Курганской области проживали 830,9 тысячи человек.

«Численность населения области за январь—июль 2019 года сократилась на 3732 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 87,6%, миграционной убыли — на 12,4%», — говорится в официальном отчете. При этом смертность за указанный период снизилась: в 2018 году умерли 7949 человек, в текущем — 1761. В то же время заметно снизилась рождаемость. За восемь месяцев в Зауралье на свет появились 4493 младенца, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 652 ребенка.

Общая миграционная убыль населения за этот период составила 424 человека. Население Курганской области увеличилось за счет международной миграции на 715 человек. «Из стран СНГ и других зарубежных стран в область приехали 1489 человек, большинство из них жители Казахстана (45,1%), Таджикистана (14,5%), Узбекистана (11,2%), Азербайджана (8,1%). Выехали в другие страны 774 человека», — сообщает Свердловсктат.

Ранее «URA.RU» сообщало, что миграция в Зауралье значительно снизилась с начала 2019 года.