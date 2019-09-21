Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»

Режиссер Олег Сенцов сообщил, что посмотрел сериал американской компании HBO Фото: страница Олега Сенцова в Facebook

Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».

«Выделил вечер и посмотрел сериал Чернобыль. Фильм очень хороший и называть его сериалом как-то не поворачивается язык, скорее многосерийным фильмом. Поражает степень достоверности не только в художественной и исторической реконструкции советского быта, но и образа мыслей и действий. Даже лица у актеров все какие-то из того времени», — написал Сенцов на своей странице в Facebook. Между тем, украинский режиссер нашел в «Чернобыле» и некоторые неточности. Так, по его мнению, сцены суда в сериале больше напоминают «американское, а не совковое правосудие». Тем не менее, в целом Сенцов крайне положительно оценил сериал и назвал его похожим на «хорошее авторское кино».

Российский суд в 2015 году приговорил украинского кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму. Сенцов отказался признавать вину. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.

7 сентября 2019 года режиссер вернулся на родину в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной. Уже на родине Сенцов заявил журналистам, что вернется в Крым «только на танках». Сейчас украинец планирует жить в Киеве. По некоторым данным, в самое ближайшее время Сенцов готов начать собственную политическую карьеру: в этом его якобы поддержит украинский олигарх Виктор Пинчук. 18 сентября стало известно, что Сенцову запретили въезд на территорию России.