В Зауралье из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на территории Курганской области на ближайшие два дня. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Штормовое предупреждение! Ночью 24—25 сентября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2°», — говорится в объявлении. По прогнозу ЦГМС, 25 и 26 сентября включительно в Курганской области также ожидается относительно холодная погода: от +5° до +10° днем и от 0° до -5° ночью. 24 сентября ожидаются дожди. Порывы ветра в ближайшие три дня могут достигать 17 метров в секунду.
Сообщение о штормовом предупреждении в Зауралье появилось после снегопада в соседней Свердловской области. Как сообщало «URA.RU», утром 23 сентября Екатеринбург засыпало снегом. Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. В соцсетях также появились снимки заснеженных уральских городов, в том числе Новоуральска, Ревды и Первоуральска. По прогнозу синоптиков, вся наступившая неделя в России будет холодной, средние показатели температуры будут держаться на уровне октября.