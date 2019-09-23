Россиян предупредили о затяжном похолодании

Средняя суточная температура будет больше напоминать октябрьскую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всю наступившую неделю в России будет достаточно прохладно, а средние показатели температуры будут держаться на уровне октября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В среднем в регионах страны суточная температура составит всего 6-7 градусов, пишет «Российская газета» со ссылкой на синоптика. На Урале, по словам Паршиной, в начале недели будет теплее, чем к концу: в Свердловской и Челябинской областях в ближайшие дни ожидается 7-8 градусов, а в выходные — не больше пяти. По ночам синоптики прогнозируют снег и дождь.

Схожая погода ждет жителей Москвы. В столице температура составит 7-9 градусов, местами небольшие осадки. По-летнему тепло будет только на Черноморском побережье: там днем воздух будет прогреваться до 25-26 градусов, а ночью — до 16-18.

Накануне уральский Гидрометцентр предупредил жителей Свердловской области, что 23 и 24 сентября в регионе выпадет мокрый снег. Также осадки ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе. В целом наступающие раньше обычного морозы не говорят о том, что зима будет аномально холодной. Специалисты Росгидромета, как напоминает «Национальная служба новостей», прогнозируют мягкую зиму в России.