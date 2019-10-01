Курганским вузам выделят миллионы на повышение престижа

Курганские студенты пока еще не всегда могут найти работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для повышения престижности курганских вузов и востребованности их выпускников Министерство науки и высшего образования РФ готово выделить 20 миллионов рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о двух высших учебных заведениях региона. «Два зауральских вуза находятся в ведении Министерства науки и образования — это Курганский госуниверситет и Шадринский педагогический университет», — пояснила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь департамента образования Снежанна Трофимец.

При мониторинге эффективности деятельности вузы показали не лучшие результаты. Работа учебных заведений оценивается по 60 критериям. В их числе доходы преподавателей, публикации научных статей, прием на обучение иностранных студентов и многое другое.

Исполнитель контракта должен будет внедрить эффективные модели управления университетами. Использовать при этом необходимо достижения вузов-лидеров. В этом случае зауральские университеты получат шанс участвовать в проектах развития, на которые выделяются федеральные деньги.

Закупка рассчитана также на вузы Республики Адыгеи. Исполнитель при разработке программы учтет социально-экономическое положение регионов и требования рынка труда.