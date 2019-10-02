01 октября 2019
30 сентября 2019

В Курганской гордуме прошли масштабные сокращения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, прозоров игорь, прозоров олег, портнов иван
Зарплату рядовые депутаты не получаютФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской городской думе провели оптимизацию численности сотрудников. Всего было сокращено 14 ставок из 42, сообщили источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

По данным инсайдера, оптимизация произошла за счет перераспределения обязанностей, а также сокращения ставок сотрудников управления массовых коммуникаций и общественных отношений. Кроме того правовое управление гордумы было преобразовано в юротдел.

Из 28 оставшихся ставок, по данным инсайдера, в гордуме одна выплачивается спикеру, 23 — специалистам муниципальной службы, еще четыре получают специалисты, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

Депутаты и руководители комиссий, как ранее сообщало «URA.RU», работают на безвозмездной основе. На последнем заседании думы было принято решение сократить число депутатских комиссий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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