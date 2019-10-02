В Курганской гордуме прошли масштабные сокращения

Зарплату рядовые депутаты не получают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской городской думе провели оптимизацию численности сотрудников. Всего было сокращено 14 ставок из 42, сообщили источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

По данным инсайдера, оптимизация произошла за счет перераспределения обязанностей, а также сокращения ставок сотрудников управления массовых коммуникаций и общественных отношений. Кроме того правовое управление гордумы было преобразовано в юротдел.

Из 28 оставшихся ставок, по данным инсайдера, в гордуме одна выплачивается спикеру, 23 — специалистам муниципальной службы, еще четыре получают специалисты, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

Депутаты и руководители комиссий, как ранее сообщало «URA.RU», работают на безвозмездной основе. На последнем заседании думы было принято решение сократить число депутатских комиссий.