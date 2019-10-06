Массовые увольнения врачей из больниц Перми, Нижнего Тагила и Москвы, произошедшие за последний месяц, могут обернуться новой волной масштабных протестов в России. Такой прогноз в беседе с «URA.RU» дал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По его словам, забастовки и увольнения медиков стали тенденцией для страны. Виной всему — различия доходов врачей и их руководителей. Однако Кузнецов отмечает, что власть не считает ситуацию острой: «Пока не видно, что власть воспринимает увольнения как некую серьезную проблему. Я боюсь, что количество и интенсивность протестных действий медиков будет нарастать до уровней, сомасштабных акциям в Москве или конфликту вокруг храма [Святой Екатерины] в Екатеринбурге. Пока же локальный протест не становится фактором национальной повестки дня, власть на это не будет обращать серьезного внимания».
Кузнецов заметил, что в последние пару лет медицина является постоянным поставщиком новостей, связанных с протестами: от увольнений знаковых специалистов и размера реальных зарплат в отрасли до посадок врачей по громким уголовным делам и общей неудовлетворенности граждан состоянием здравоохранения. «Я не знаю такой отрасли, которая формировала настолько резко протестную повестку, как медицина. А количество зачастую переходит в качество. Постепенно количество разноплановых протестов врачей по различным поводам может перейти в некую новую стадию», — дал прогноз эксперт.
Волна массовых увольнений врачей запустилась в августе в Нижнем Тагиле, где все хирурги двух городских больниц написали заявления об уходе. Затем о желании уволиться заявили медсестры из Владимирской области. Позднее увольняться начали сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве, а за ними — медперсонал больницы города Чайковского (Пермский край).