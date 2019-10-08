Тюменские власти придумали, как решить проблему кадров в медицине

Александр Моор решил привлекать квалифицированных медработников соцпакетом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Для того, чтобы привлечь врачей и средний медицинский персонал в медучреждения Тобольска и Тюмени, в Тюменской области было построено четыре дома. Об этом сегодня на пресс-подходе в региональном правительстве рассказал губернатор Александр Моор.

«В фокусе нашего внимания был дефицит медицинских работников в городе Тобольске. В прошлом году приобрели 75 квартир для специалистов, которые приедут или недавно приехали в Тобольск», — рассказал глава региона. Как он сообщил, в Тюмени сейчас сдаются в эксплуатацию три дома, в которые расселят 226 семей сотрудников различных медицинских учреждений.

Губернатор отметил, что все эти меры принимаются для того, чтобы привлечь в медучреждения региона высококвалифицированные кадры. На эту же цель направлены и повышение заработной платы, а также улучшение социального пакета. Он отметил, что только при их наличии будет работать все, что сделано в сфере здравоохранения — строительство и реконструкция больниц и поликлиник, закупка высокотехнологичного оборудования.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что для онкоцентра тюменского «Медицинского города» приобретут новый аппарат лучевой терапии. В общей сложности в 2020 году правительство выделило на покупку нового оборудования 250 млн рублей. Оснащение больниц Тюменской области проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение».