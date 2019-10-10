09 октября 2019

В нелегальный крематорий в Кургане могли привозить отходы из соседнего региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выяснились новые подробности о подпольном крематории в столице ЗауральяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отходы из медицинских учреждений Тюмени могли свозить в нелегальный крематорий, обнаруженный в Кургане. Сейчас информацию об этом изучают силовики.

«Мусор и иные отходы из тюменских больниц могли привозить в подпольный крематорий, который находился на заброшенном складе в центре Кургана», — отмечает тюменский телеканал ТСН. Уточняется, что в настоящее время правдивость этих сведений проверяют прокуратуры Зауралья и Тюменской области.

Скандал вокруг нелегального крематория в Кургане разгорелся после появления сообщений о том, что в заброшенном помещении на окраине Кургана якобы сжигают фрагменты тел, привезенных из различных больниц Зауралья. После этого СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, к созданию скандального подпольного крематория якобы имела отношение судимая экс-замгубернатора Курганской области Марина Калугина.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...