В нелегальный крематорий в Кургане могли привозить отходы из соседнего региона

Выяснились новые подробности о подпольном крематории в столице Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отходы из медицинских учреждений Тюмени могли свозить в нелегальный крематорий, обнаруженный в Кургане. Сейчас информацию об этом изучают силовики.

«Мусор и иные отходы из тюменских больниц могли привозить в подпольный крематорий, который находился на заброшенном складе в центре Кургана», — отмечает тюменский телеканал ТСН. Уточняется, что в настоящее время правдивость этих сведений проверяют прокуратуры Зауралья и Тюменской области.

Скандал вокруг нелегального крематория в Кургане разгорелся после появления сообщений о том, что в заброшенном помещении на окраине Кургана якобы сжигают фрагменты тел, привезенных из различных больниц Зауралья. После этого СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, к созданию скандального подпольного крематория якобы имела отношение судимая экс-замгубернатора Курганской области Марина Калугина.