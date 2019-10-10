Александра Носкова обвинили в оплате «Мультипласту» невыполненных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Мультипласт» оштрафована на 300 тысяч рублей за нарушение сроков муниципального контракта, заключенного с администрацией Стариковского сельсовета Шумихинского района Курганской области. Эта организация также фигурирует в уголовном деле экс-главы Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Александра Носкова, который находится в СИЗО.

Контракт между «Мультипластом» и сельсоветом был заключен в 2017 году. Компания обязалась к 16 ноября 2018 года провести капремонт гидротехнических сооружений водохранилища за 15 млн рублей, однако по состоянию на май 2019 года выполнила лишь половину работ. В результате контракт был расторгнут.

«Ненадлежащее исполнение контрактных обязательств лишило муниципалитет возможности получить субсидию из федерального бюджета на завершение работ по капремонту на семь миллионов рублей, а также создало угрозу пожарной безопасности села», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Административное дело возбуждалось по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в сентябре сотрудники ФСБ задержали Носкова по подозрению в превышении должностных полномочий — оплате «Мультипласту» недостроенного водопровода. В начале октября компанию признали банкротом из-за долгов в 138 миллионов рублей, большая часть из которой — по кредитам «Кетовского коммерческого банка». В марте из-за невыплаты зарплаты работникам «Мультипласта» возбуждалось уголовное дело.