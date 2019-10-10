От властей регионов «тюменской матрешки» требуют отчета за провальный проект

Депутаты просят отчитаться о тратах «Корпорации развития» за последние годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты регионов «тюменской матрешки» потребовали отчета правительств о деятельности «Корпорации развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный»). Об этом «URA.RU» сообщили Артем Зайцев (Тюменская облдума), Андрей Миляев (дума ХМАО) и Елена Кукушкина (Заксобрание ЯНАО).

«Просто ликвидировать „Корпорацию развития“, не разобравшись в том, где ее активы и как будут проводиться компенсации — неправильно. Не понятно, куда средства были направлены: ни одного законченного проекта, регионы отдачи не получили. Этот вопрос требует детального обсуждения и логического ответа», — заявил Зайцев.

Депутат думы ХМАО Миляев считает, что необходимо запросить данные о финансировании «Корпорации развития», а позже их обнародовать. «От меня на следующей неделе будет направлен запрос в прокуратуру. Правоохранительные органы должны разобраться в вопросе», — отметил он. Кукушкина поддержала коллег и напомнила, что две недели назад уже направила аналогичный запрос в окружной департамент финансов. Ответа не поступило.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах правительств регионов «тюменской матрешки» не удалось. там пообещали ответить позднее. Гендиректор структуры Сергей Черняев не ответил на звонки.

«Корпорация развития» была создана под эгидой уральского полпредства, чтобы регионы развивали экономику и инфраструктуру Приполярного и Полярного Урала. Сейчас ее акционеры ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Работу организации критиковали из-за неэффективного использования средств. Ямал уже отказался финансировать проекты. Также были заблокированы счета структуры в шести банках. Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов сообщил, что структура находится на стадии ликвидации.