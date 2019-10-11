Жители Кургана раскритиковали новую набережную

Жители Кургана критикуют набережную за пустоту — обилие асфальта и минимум зелени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работа по строительству набережной Тобола в Кургане еще продолжается, а жители города уже обратили внимание на недочеты. Впечатлениями курганцы делятся в социальных сетях.

Журналист Юлия Кочарина обратила внимание на урны, которые завалены мусором. «Создатели „комфортной городской среды“ спровоцировали создание десятка локальных мусорных куч. Местные гении оснастили новый объект непригодными урнами. Урны маленькие — пара бутылок, пара оберток, и коробочка уже полна», — написала Кочарина на личной странице в Facebook.

К обсуждению подключилась местный архитектор Оксана Ковалева. На замечание, почему заказчики не прописывают размер урн в техзадании к контракту, она написала: «Про габариты урн в техзадании не пишут, если есть проект. Но строители меняют одни на другие, более дешевые. Авторский надзор за проектами благоустройства по „комфортной городской среде“ в Кургане никто не ведет. Поэтому все претензии к строителям и тем, кто эти работы принял».

«Работы на набережной администрация города пока не принимала», — уточнила «URA.RU» руководитель пресс-службы администрации города Елена Бессонова. Она пообещала в ближайшее время дать более подробный комментарий по установке урн и вывозу мусора с набережной.

На реконструкцию набережной от улицы Кирова до Советской потратят более 42 млн рублей. Здесь появятся бронзовые композиции и кафе.