Из-за решения WADA карьера российских спортсменов оказалась под ударом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Сегодня 15 декабря, воскресенье. Главные темы уходящей недели:

Решение WADA лишить Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира в ближайшие четыре года потрясло всю страну. Об инциденте жестко высказались и политики, и простые болельщики. «URA.RU» узнало, почему на Россию оказывают давление и как решение WADA связано с политическим заказом.

Из-за санкций WADA планы на проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге стали рушиться. Российские спортивные чиновники вчитались в оригинал документа и нашли лазейку, чтобы сохранить мероприятие. Но проведение студенческих игр будет не таким ярким. Зарубежные атлеты начнут бойкотировать игры по идеологическим соображениям, а болельщики не захотят смотреть на спортсменов под нейтральным флагом. Организаторы надеются, что ситуацию спасет заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Состоятельных уральцев обвиняют в финансировании испанских протестов. Тех самых, где каталонцы требуют отделения от страны. В списках испанских правоохранителей — свердловские бизнесмены и застройщики, а также люди бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. О «русском следе» в массовых акциях местные власти заговорили еще в 2015 году. Доказательствами они поделились только сейчас. Расследование бизнес-схемы — в материале «URA.RU».

Лидеры трех основных оппозиционных партий страны — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — добились конкретики для своих соратников в регионах. Партруководители Жириновский, Зюганов и Миронов попросили российского президента сохранить нынешнюю модель формирования нижней палаты парламента. Как отреагировал глава государства — непонятно. Но, судя по начавшейся подготовки к выборам, инициативу одобрили.

В Челябинской области на неделе разразился самый громкий скандал с момента досрочной отставки экс-главы региона Бориса Дубровского. ФСБ задержала бывшего вице-губернатора области и экс-главу столицы региона Евгения Тефтелева. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена, чья компания строила самую большую в области школу. Помимо Тефтелева в деле есть и другие фигуранты. Как проходило заседание и какую меру пресечения назначил суд — в нашей онлайн-трансляции.

На этой неделе полицейские в Екатеринбурге поймали подозреваемого в убийстве двух девушек, отдыхавших на горе Уктус. Преступление произошло еще летом прошлого года, но дело двинулось с мертвой точки только сейчас. 34-летний мужчина признал вину, заявив, что убил горожанок «из-за ненависти к людям». Но резонансное дело, за которым следил лично глава СКР Бастрыкин, рискует быстро развалиться в суде. Мы насчитали в нем сразу пять крупных нестыковок.