В Зауралье накопили миллиардные долги за коммунальные услуги

Долги зауральцев за коммуналку исчисляются миллиардами рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общий долг жителей Курганской области и управляющих компаний региона за коммунальные услуги немного сократился, но до сих пор превышает 1,8 млрд рублей. Такие данные приводит Свердловскстат.

«На конец сентября 2019 года задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг составила 1834,9 млн рублей», — говорится в докладе ведомства. С января по сентябрь за ЖКХ в Зауралье заплатили 5,74 млрд рублей с учетом оплаты задолженности за предыдущие периоды — на 1,5% больше предъявленных к оплате сумм.

Несмотря на это, ресурсоснабжающае организации Зауралья в целом продолжают работать с убытком. Общая сумма доходов компаний по реализации коммунальных ресурсов и услуг составила более 18,5 млрд рублей, их расходы при этом превысили 19 млрд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что год назад долги жителей и управляющих компаний Курганской области за жилищно-коммунальные услуги превышали два миллиарда рублей. По данным регионального УФССП на начало этого года, должниками по коммуналке числились более чем 31 тысяча жителей региона. Среди должников также были 1475 юридических лиц и 42 индивидуальных предпринимателя.