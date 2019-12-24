Власти объяснили, почему жертва гаффской болезни в Тюмени не получит компенсацию

Причиной вспышки гаффской болезни называют рыбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Жительница поселка Ачиры Рабиха Барсукова, серьезно пострадавшая от токсина во время вспышки гаффской болезни, получит материальную помощь вместо компенсационной выплаты правительства в 10 тыс. рублей, так как у нее нет регистрации ни в одном из зараженных населенных пунктов. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

«С учетом фактической ситуации территориальным органом социальной защиты населения принято решение о предоставлении Барсуковой Р.С. материальной помощи в соответствии с региональным законодательством о социальной поддержке граждан», — отметили в ведомстве. При этом в департаменте уточнили, что у Барсуковой нет регистрации по месту жительства и пребывания в деревнях Ачиры, Иземеть и Ишменева. Именно поэтому она и не смогла получить разовую компенсационную выплату от правительства Тюменской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Рабиха Барсукова, одна из первых ставшая жертвой гаффской болезни, вспышка которой была зафиксирована под Тобольском, осталась без выделенной властями компенсационной выплаты. Женщина, пробывшая в тюменской реанимации больше месяца, до сих пор находится под наблюдением в ОКБ№3 Тобольска. В общей сложности от болезни, которая может вызвать паралич и отказ внутренних органов, пострадало девять жителей поселка Ачиры. Источником заражения называли рыбу из местного Андреевского озера, на промысле которой местные жители зарабатывают средства к существованию. Водоем был закрыт на год.