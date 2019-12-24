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В Кургане уменьшится количество маршрутных автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, маршрутное такси, пазик, автобус, маршрутка, паз
Власти Кургана признали избыток маршрутных автобусовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана готова сократить число автобусов в маршрутной сети города. Их избыток на дорогах областного центра негативно влияет на безопасность, заявил на пресс-конференции глава Кургана Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.RU».

«Мы видим, что у нас избыток транспорта сейчас на маршрутной сети. Это негативно сказывается на безопасности дорожного движения, на экономике предприятий», — отметил Потапов. По его словам, власти примут меры, чтобы уменьшить количество маршрутного транспорта на улицах города. Это позволит исключить гонки автобусов, на которые часто жалуются жители города.

Сейчас власти разрабатывают новую схему движения, которая должна исключить озвученные негативные моменты. «К сожалению, это есть, аварийность существует. Мы на эту тему постоянно встречаемся, заслушиваем „отличившихся“ на комиссии по безопасности дорожного движения», — признал Потапов.

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