В Кургане уменьшится количество маршрутных автобусов

Мэрия Кургана готова сократить число автобусов в маршрутной сети города. Их избыток на дорогах областного центра негативно влияет на безопасность, заявил на пресс-конференции глава Кургана Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.RU».
«Мы видим, что у нас избыток транспорта сейчас на маршрутной сети. Это негативно сказывается на безопасности дорожного движения, на экономике предприятий», — отметил Потапов. По его словам, власти примут меры, чтобы уменьшить количество маршрутного транспорта на улицах города. Это позволит исключить гонки автобусов, на которые часто жалуются жители города.
Сейчас власти разрабатывают новую схему движения, которая должна исключить озвученные негативные моменты. «К сожалению, это есть, аварийность существует. Мы на эту тему постоянно встречаемся, заслушиваем „отличившихся“ на комиссии по безопасности дорожного движения», — признал Потапов.