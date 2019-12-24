Курганские депутаты поругались во время обсуждения новых правил выборов

Оппозиционные курганские депутаты проголосовали против изменений правил выборов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Изменения в выборы в преддверии избирательной кампании курганские депутаты назвали нечестной борьбой. Информация прозвучала во время заседания Курганской областной думы, передает журналист «URA.RU».

«В преддверии выборов постоянно корректируем избирательное законодательство. Давайте, чтобы была честная борьба. Это вносит сумятицу. Не надо искать направления, чтобы оппозицию вытеснить», — заявил лидер зауральского отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

Сомнения в правильности внесения поправок в выборное законодательство высказал и депутат от КПРФ. «На мой взгляд, то, что мы сегодня делаем — это достаточно опасная вещь. Обострится внутренняя борьба и появятся некоторые факты по отдельным кандидатам. Я не думаю, что это будет лучше. Я буду голосовать категорически против», — сказал Кислицын.

Инициатор изменения закона — председатель избирательной комиссии Валерий Самокрутов с представителями оппозиции не согласился. Он уточнил, что ранее депутаты поддержали аналогичные поправки. «Вы поддержали внесение таких изменений в закон, и по этим правилам уже были проведены выборы депутатов Курганской городской думы. Результат говорит сам за себя. Наверно это сегодня плюс для всех», — уточнил Самокрутов.

Изменения в закон депутаты приняли сразу в двух чтениях. Аналогичная система с общерегиональной частью списка действовала на выборах депутатов Курганской облдумы в 2015 году. От «Единой России» выдвигались таким образом экс-губернатор Алексей Кокорин и депутат Госдумы Александр Ильтяков.