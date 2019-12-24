Тюменские власти не знают, как распорядятся миллиардами на скандальное общежитие

В Главном управлении строительства не смогли не смогли ответить на вопросы активистов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Главном управлении строительства Тюменской области не смогли ответить на вопросы активистов, куда потратят миллиарды, выделенные на строительство скандального студенческого кампуса в логу реки Тюменки. Спор на эту тему разгорелся во время публичных слушаний, связанных с обсуждением сметы проекта.

«Вы нам показали красивый проект, красивую презентацию, но ни слова не сказали о том, как именно будут потрачены деньги, хотя сегодня слушания посвящены именно обсуждению сметы. Сколько конкретно будет стоить система водоотведения? Сколько будет стоить парковка? Вы расскажите по существу», — обратился к руководству ГУС Тюменской области активист Дмитрий Велижанин.

Но ответов на эти и другие свои вопросы активист Жердев не получил.

«Сейчас этой информации мы вам предоставить не сможем, она будет опубликована позже через СМИ. Конкретных расчетов у нас сейчас нет. Мы сегодня обсуждаем смету в общих чертах», — ответил ему заместитель директора УКС ТО ГУС Тюменской области Фанур Ганиев, который вел презентацию проекта.

Проект строительства кампуса в логу Тюменки стал одним из самых скандальных еще до начала его реализации. Экоактивисты и многие жители города не первый год ведут борьбу против застройки лога. Однако в ноябре губернатор региона Александр Моор поставил точку в этом вопросе заявив, что кампус будет построен.