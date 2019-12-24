Работникам культуры в Кургане не оплачивают работу в выходные

Сотрудникам драмтеатра не платят двойную зарплаты в выходные Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудница драмтеатра в Кургане пожаловалась на оплату труда. Женщина заявила, что за работу в выходные работодатель не платит зарплату в двойном размере. Жалобу работница культуры написала на сайте «Обратись».

«Начальство отказывается оплачивать нам праздничные дни в двойном размере, ссылаясь на то, что нет денег в бюджете. Хотят, чтобы мы брали днями без содержания к отпуску», — пояснила суть обращения Алена.

Женщина уточнила, что работает в драмтеатре обслуживающим персоналом. В новогодние каникулы они будут работать полный рабочий день и без выходных. «Мы и так получаем только минималку без всяких премий, еще и праздничные не хотят платить. Когда мы были в штате театра, у нас таких проблем не было», — написала Алена.

С 2017 года обслуживающий персонал учреждений культуры трудоустроен в ГКУ «Центр по обслуживанию деятельности государственных организаций культуры и искусства». Его директор Дмитрий Пальчуковский прокомментировал ситуацию «URA.RU». «Если речь идет про будущие праздники, то сейчас мы собираем сведения по количеству сотрудников, которых будут выводить», — пояснил Пальчуковский.

Он также добавил, что решение — получить зарплату в двойном размере за работу в выходной или брать дополнительный день к отпуску — принимает сам сотрудник. «В любом случае, человек при этом пишет заявление. Оказывать на него давление никто не может», — сказал директор.