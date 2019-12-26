Тысячи россиян остались без страховой пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Сегодня 26 декабря, четверг. И вот главные новости дня:

Чиновникам, перенесшим выходной с 28-го на 31-е декабря, придется объясняться перед Минтруда РФ. Из-за подарка губернаторов подчиненным творится полная неразбериха. Министерство требует от каждого служащего личное заявление о переносе рабочего дня, а это десятки тысяч человек. Отдельно придется разбираться с выплатами.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству просто так. Она заявила, что без продажи предложение даже не будет рассматриваться.

Десятки тысяч россиян остались без страховой пенсии. Из-за проблем со стажем люди не получили выплаты, говорит глава ПФР Антон Дроздов. Тем временем, Пенсионный фонд России потратил 69 миллионов рублей на свои нужды.

Со следующего года водители смогут зарегистрировать машину прямо в автосалоне. Но получить услугу и номер можно будет не во всех местах.

История с опросом вокруг места для храма в Екатеринбурге едва не обернулась подкупом горожан. Местные власти планировали повлиять на ход голосования, объявив, что протестный сквер все равно облагородят как подарок. Позже от идеи отказались. Битва за сквер позади, однако ее до сих пор вспоминают в кабинетах чиновников. Участник ключевых совещаний рассказал, почему.

В предновогодний период кабинеты чиновников ежедневно пополняются подарками. Внутри домов власти постоянно обсуждают, что и кому подарили. Традиция не новая, но теперь в коробки упаковывают другие вещи. Рассказываем, как за последние 25 лет изменились сюрпризы для чиновников.