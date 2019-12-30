Курганцы реже стали уезжать из региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области численность населения за десять месяцев 2019 года сократилась за счет миграции на 2007 человек. Годом ранее отток населения за аналогичный период составил 5078 человек, сообщает Свердловскстат.

Также население области уменьшается за счет естественной убыли. По этой причине зауральцев стало на 4238 человек меньше. С начала года до конца октября на свет появился 6541 младенец (в 2018 году — 7374). За тот же период умерли 10779 человек (в 2018 году — 11027).

За счет снижения смертности упали показатели по всем видам заболеваний, кроме новообразований. Число умерших от рака осталось на прошлогоднем уровне — по этой причине скончались 1755 человек. Зауральцы в 2019 году меньше гибли в ДТП, от убийств, несчастных случаев, отравлений алкоголем и суицидов.