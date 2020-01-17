На Урале ждут, что в ходе ротации элит вернется Кобылкин и уедет Цуканов

Дмитрий Кобылкин может вернуться в УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России формируется новое правительство

В уральской политтусовке говорят о возможной перестановке, связанной с отставкой правительства РФ. Обсуждается информация, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов займет пост руководителя одного из министерств в новом составе правительства. А уральским полпредом якобы станет и. о. министра природных ресурсов и экологии России, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

«Цуканов получит должность министра, а Кобылкин возглавит полпредство», — заявил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

«У меня нет такой информации», — заявила «URA.RU» заместитель Кобылкина Елена Панова. Источник в уральском полпредстве опроверг готовящуюся ротацию.

Кобылкин руководил Ямалом с 2010 по 2018 годы. 18 мая 2018 года был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ. Цуканов стал полпредом президента в УрФО 26 июня 2018 года, с 2010 года по 2017 годы занимал аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе.

Правительство РФ ушло в отставку 16 января, после того, как президент Владимир Путин выступил с послание к Федеральному собранию. Руководители министерств работают в статусе «и.о». 17 января Госдума утвердила предложенную Путиным кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Президент подписал соответствующий указ.

На встрече с депутатами фракции «Единая Россия» Мишустин пообещал, что новый состав правительства РФ изменит принципы работы с регионами.