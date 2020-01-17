Обе стороны отрицают, что были зачинщиками конфликта (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курганском кафе произошла потасовка между сотрудниками Курганской областной клинической больницы, среди которых был инвалид II группы, и одним из начальников областной Госинспекции труда. Об этом «URA.RU» рассказал сотрудник больницы Геннадий Шалин. Он уточнил, что конфликт произошел на новогоднем корпоративе, но рассказать об этом он решился только сейчас.

«На корпоративе ко мне подошел наш сотрудник Ринат Шамратов, у него врожденная инвалидность, он плохо ходит. Рассказал, что его грубо толкнули и ударили по голове на крыльце кафе», — рассказал «URA.RU» свою версию событий Геннадий Шалин. Он отметил, что в качестве причин инцидента была названа личная неприязнь. Участники потасовки не отрицают, что были пьяны. Только после драки они выяснили, что одним из их противников был замглавы трудовой инспекции Игорь Рознин (у организации в этот день также был корпоратив).

Рознин заявил «URA.RU», что «как таковых ударов не было, больше была словесная перепалка и толкучка». «Я не знал, что один из них был инвалидом. Может, у него и была шаткая походка, но все-таки это произошло в месте, где люди употребляют спиртные напитки. Его я не бил», — объяснил «URA.RU» Рознин.

Шалин с коллегой и сам Рознин обратились в полицию и засвидетельствовал телесные повреждения. Получить записи с камеры видеонаблюдения не удалось, так как они были стерты за истечением срока. В пресс-службе УМВД России по Курганской области «URA.RU» ответили, что уточнят, были ли обращения в полицию по данному поводу.

«Мужчины обратились в полицию. Все участники конфликта опрошены. Как только мы получим заключение медицинской экспертизы, будет принято процессуальное решение по этой ситуации», — прокомментировала «URA.RU» руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.