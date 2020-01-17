В Тюменской области лишились работы более тысячи человек

Под сокращения на работе в Тюменской области в 2019 году попали более 1300 человек. Об этом «URA.RU» рассказали в региональном департаменте труда и занятости.
«В прошлом году работодатели сообщали в органы службы занятости Тюменской области о планируемых сокращениях численностью 3526 человек. Большая часть сведений работодателями была отозвана. Были уволены 1342 сотрудника различных предприятий», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь регионального департамента труда и занятости Оксана Белова.
По ее словам, на рынке труда Тюменской области в прошлом году было заявлено 102 тысячи 629 вакансий. Тюменцы на работу устраивались неохотно: за тот же период трудоустроено всего 45 тысяч 227 жителей региона.
За первые две недели 2020 года на увольнение в Тюменской области работодатели представили уже 868 человек.