Ямальцы пожаловались, что им не дали искупаться в крещенской проруби

Окунаться в крещенскую прорубь имеет смысл только после освящения воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не смогли совершить погружение в крещенскую купель в ночь на 19 января из-за того, что их не пропустила выставленная на озере Ханто охрана. «Крик души» местной жительницы был опубликован в местных группах в социальных сетях.

«Испокон веков верующие окунались в ночь с 18 на 19 число, — сообщила жительница города в местной группе в сети „ВКонтакте“. — Нас просто не пускали. Позор вам, кто выставил кордон». Редакция разыскала автора сообщения и тот подтвердил: описанная ситуация действительно имела место.

По словам ноябрянки, в ночь на 19 января охрана отказалась пропускать группу местных жителей к проруби, ссылаясь на распоряжение администрации города. Собеседница пояснила: далеко не у всех в воскресенье был выходной день, а пропускать традиционное на Крещение погружение в прорубь не хотелось.

В городской администрации Ноябрьска считают, что ситуация, описанная в соцсетях просто исключена. «Все, кто пожелал окунуться до проведения церемонии освящения воды в Ноябрьске, обряд провели 19 января в 12.00, окунались», — рассказали агентству в мэрии, ссылаясь на специалистов, дежуривших на озере Ханто с 21.00 18 января.

Отмечается, что озеро Ханто является официальным ежегодным местом для организации купелей. «Особое внимание уделяется вопросам безопасности — обеспечено дежурство скорой медицинской помощи, спасателей „Ямалспас“, сотрудников управления ГОиЧС, ОМВД Ноябрьска и казачьих дружин, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Дежурство организовано с 21.00 18 января».