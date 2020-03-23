В Курганской области арестован начальник отдела полиции, обвиняемый в мошенничестве

Дмитрия Кокотеева отправили в СИЗО вслед за его бывшим начальником Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» (Курганская область) Дмитрий Кокотеев, обвиняемый в мошенничестве, арестован на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

«Кокотееву избрана мера пресечения. Он пробудет под стражей два месяца, до 20 мая», — рассказали в суде. Сотрудника полиции обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Ранее суд на два месяца отправил в СИЗО замначальника управления МВД России по Курганской области Андрея Шамина, который также фигурирует в этом деле.

Судебные заседания по избранию меры пресечения Шамину и Кокотееву проходили без прессы. Как ранее сообщало URA.RU, такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Шамина и Кокотеева задержали в минувшие выходные. Их обвиняют в организации преступной группы, которая через фиктивные платежки воровала деньги у сотрудников полиции с премий и зарплат — в общей сумме не менее 27 млн рублей. Также задержаны главбух шадринского отдела полиции и ее подчиненные. Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области, делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.

Сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, отстранены от исполнения обязанностей, заявили URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Обязанности начальника шадринского отдела МВД вместо Кокотеева будет временно исполнять заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Курганской области Юрий Рожков.